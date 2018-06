Düsseldorf (ots) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat das neue Rettungspaket und den künftigen Ausstieg Griechenlands aus dem Rettungssystem gelobt. "Athen kann bald wieder auf eigenen Füßen stehen und sich selbstständig am Markt refinanzieren", sagte der Chef des Finanzressorts der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Es sprach von einer "beispiellosen Solidaritätsaktion", bei der alle "gemeinsam dem Land in einer schweren Krise geholfen haben". Das sei ein Beleg, wie wichtig die Europäische Union sei. Scholz machte aber auch klar, dass das Land "die Kredite und die Zinsen zurückzahlen muss". Einen Schuldennachlass lehnt der SPD-Finanzminister ab.



