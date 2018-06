(shareribs.com) Frankfurt / New York 22.06.18 - Technologie-Aktien zeigten sich im deutschen Handel überwiegend leichter. Unter Druck lagen Infineon und SMA Solar. Rocket Internet und Aixtron zogen an. An der NASDAQ geht es unter anderem für Tesla nach unten. Der DAX verbesserte sich am Freitag um 0,5 Prozent auf 12.579 Punkte. Hier ging es für Bayer, Linde und Münchner Rück nach oben. Auf der anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...