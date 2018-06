FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem umsatzarmen Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat ein Händler von Lang & Schwarz am Freitagabend zu berichten gewusst. Auffällige Aktien habe es keine gegeben, zudem habe es an handelbaren Nachrichten gemangelt. Die Automobilwerte, die im Xetra-Handel mit den erneuten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump unter Druck geraten waren, bewegten sich am Abend nicht mehr.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.559 12.580 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

