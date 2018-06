Offizieller Start der SD-WAN-Dienste



Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Huawei und die

norwegische Broadnet haben auf der CEBIT 2018 einen Rahmenvertrag zur

kommerziellen Einführung von SD-WAN unterzeichnet und den offiziellen

Start der SD-WAN-Dienste verkündet. Mit Huaweis innovativer

SD-WAN-Lösung ist Broadnet in der Lage, die Qualität seines

Privatleitungsangebots und das Benutzererlebnis seiner europäischen

Geschäftskunden zu verbessern.



Broadnet ist ein führender norwegischer

Kommunikationsdienstleister für glasfaserbasierte Datenübertragung,

der mehr als 90 Städte im ganzen Land mit schnellem Internet

versorgt. Darüber hinaus ist Broadnet Norwegens zweitgrößter

Kommunikationsdienstleister für die B2B-Datenübertragung mit einem

umfassenden Angebot an Datenkommunikationsdiensten für

Unternehmenskunden, beispielsweise glasfaserbasiertes VPN, Internet

und Ethernet.



Huaweis SD-WAN-Lösung versetzt Broadnet in die Lage, seinen

Unternehmenskunden zügig abrufbare und kosteneffektive geschäftliche

Privatleitungsdienste wie cloudbasiertes, visualisiertes O&M

(Operations and Maintenance) bereitzustellen. Huawei hat das

komplette Spektrum an hochperformanten Kundenendgeräten (CPE) im

Angebot. Broadnets Unternehmenskunden jeglicher Größe und mit

differenzierten Netzwerkanforderungen profitieren von zuverlässiger

WAN-Konnektivität, schneller Reaktionszeit im Bedarfsfall und

verkürzter Vorlaufzeit (TTM) bei neuen Leistungsangeboten. Huaweis

SD-WAN-Lösung unterstützt außerdem intelligente

Datenverkehrssteuerung und Anwendungsbeschleunigung auf Basis einer

präzisen Anwendungsidentifikation. Dadurch können kritische Dienste

verlustfrei bereitgestellt werden. Dank dieser Leistungsmerkmale kann

Broadnet seine zugesicherten Dienstgütevereinbarungen (DGV)

differenziert ausgestalten und sich als Privatleitungsdienstleister

auf dem Markt besser positionieren. Huaweis SD-WAN-Lösung basiert auf

einer offenen Architektur und wird durch ein solides

Partner-Ökosystem gestützt. So ist Broadnet in der Lage, seinen

Unternehmenskunden schnell abrufbare Mehrwertleistungen (VAS)

verschiedener Art bereitzustellen. Broadnet ist dank Huaweis

SD-WAN-Lösung für die Zukunft gerüstet.



Martin Lippert, CEO von Broadnet, sagte: "Huaweis führende

SD-WAN-Lösung verschafft Broadnet deutliche Vorteile auf den

norwegischen Markt für Datenkommunikationsdienste, insbesondere in

Sachen Flexibilität und Bereitstellung von Nutzerdiensten. Broadnet

hat ein herausragendes Leitungsteam und verfolgt eine effektive

Strategie zur Marktexpansion. Wir sind zuversichtlich, dass Broadnet

seinen Marktanteil im norwegischen Geschäftskundensektor und sogar im

nordischen Markt ausbauen kann. Gleichzeitig wollen wir die Qualität

unserer Privatleitungsdienste für Unternehmensanwender verbessern."



Kevin Hu, President der Huawei-Produktlinie Network, sagte: "Wir

freuen uns außerordentlich über den gemeinsamen Start der

kommerziellen SD-WAN-Lösung und den Abschluss des Rahmenvertrags zur

kommerziellen Einführung mit Broadnet. Broadnet und Huawei blicken

auf eine langjährige strategische Partnerschaft beim schnellen

Internet zurück. Broadnet hat einen großen Kundenstamm und Huawei hat

kontinuierlich in den Bereich SD-WAN investiert und Innovationsarbeit

geleistet. Zusammen mit Broadnet werden wir SD-WAN-Dienste auf dem

norwegischen Geschäftskundenmarkt flächendeckend bereitstellen. Von

dem Rahmenvertrag werden beide Parteien enorm profitieren."



