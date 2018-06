Ascend Performance Materials kündigte heute eine Preiserhöhung bei ihren Zwischenprodukten an.

Die Preiserhöhung tritt weltweit am 1. Juli 2018 in Kraft und beinhaltet die folgenden Bedingungen:

Material Preiserhöhung Begriffe Hexamethylen- diamin (HMD) 0,17 $/lb Wie vertragsgemäß zulässig. Außervertragliche Geschäfte Preis wird auftragsweise vereinbart. Acrylnitril (AN) 0,20 $/lb Wie vertragsgemäß zulässig. Außervertragliche Geschäfte Preis wird auftragsweise vereinbart.

Um zusätzliche Auskünfte zu erhalten, sollten Kunden sich an ihren Vertriebsbeauftragten vor Ort wenden.

Über Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials ist ein globaler Premium-Anbieter von hochwertigen Kunststoffen, Fasern und Chemikalien und der weltweit größte integrierte Hersteller von PA66-Harzen. Ascend mit Hauptsitz in Houston, Texas, hat acht globale Standorte, darunter fünf voll integrierte Produktionsstätten im Südosten der USA, die sich ausschließlich der Innovation und sicheren Produktion von Nylon 6,6 widmen. Mit drei der weltgrößten Chemiefabriken sind die Materialien von Ascend die Bausteine ??für Produkte, die in alltäglichen Anwendungen von Bekleidung über Airbags, Kabelbindern, Leiterplatten und Teppichen bis hin zu Autoteilen zum Einsatz kommen. Die globale Belegschaft von Ascend mit 2.400 Mitarbeitern hat sich verpflichtet, in den Gemeinden, in denen wir tätig sind, etwas zu bewegen und die Entwicklung von Nylon 6,6-Lösungen voranzutreiben, die jeden Tag und überall inspirieren.

Gemeinsam bewirken wir etwas.

Gemeinsam inspirieren wir jeden Tag.

Weitere Informationen zu Ascend finden sich unter www.ascendmaterials.com.

Über SK Capital

SK Capital ist eine private Investmentgesellschaft mit einem disziplinierten Schwerpunkt auf den Sektoren für Spezialwerkstoffe, Chemikalien und Gesundheitspflege. Die Gesellschaft verfolgt die Absicht, starke und wachsende Unternehmen aufzubauen, die auf langfristige Sicht einen erheblichen wirtschaftlichen Wert erreichen. SK nutzt eigene Erfahrungen aus den entsprechenden Branchen, aus dem operativen Geschäft sowie aus der Investmenttätigkeit, um Möglichkeiten zu identifizieren, in deren Rahmen Firmen in leistungsfähigere Organisationen mit besserer strategischer Ausrichtung, stärkerem Wachstum und höherer Rentabilität sowie geringerem operativem Risiko umgewandelt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter www.skcapitalpartners.com.

©2018 Ascend Performance Materials Operations LLC. Die Zeichen und Logos von Ascend Performance Materials und Vydyne sind Marken oder eingetragene Marken von Ascend Performance Materials Operations LLC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180622005693/de/

Contacts:

Ascend Performance Materials

Alison Jahn, +1 713-210-9809

ajahn@ascendmaterials.com