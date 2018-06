Düsseldorf (ots) - RWE-Chef Rolf Martin Schmitz kann sich vorstellen, parallel mit Eon-Chef Johannes Teyssen in Rente zu gehen. "Wir haben schon darüber gewitzelt, dass wir ja etwa zeitgleich aufhören, wenn man auf unsere Vertragslaufzeiten schaut", sagte er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Aber die Zeiten sind gerade extrem spannend und die Arbeit macht so viel Spaß, dass ich darüber im Moment nun wirklich nicht nachdenke." Dass er weniger verdient als Teyssen, stört Schmitz nicht: "Laut Rankings verdienen viele Dax-Chefs mehr als ich, aber damit kann ich gut leben."



