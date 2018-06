Wochenrückblick KW25: Trump erwischt BMW, Daimler & Co. auf dem falschen Fuß

Es war die Woche der Handelsstreitigkeiten. Das Hin und Her der letzten Wochen - zwischen den USA auf der einen Seite und China und der EU auf der anderen Seite ging weiter. Nachdem die EU am Freitag die Vergeltungszölle auf US-Waren eingeführt hat, kündigte Trump via Twitter Einfuhrzölle auf Autoimporte aus der EU an.

Am nervösen Markt kam dies garnicht gut an, nachdem mit Daimler der erste Konzern die Folgen der Handelspolitik drastisch mit einer Gewinnwarnung deutlich machte. In der Folge waren auch andere Autowerte unter Druck.

Deutschland

Es gibt nur wenige international erfolgreich Technologieunternehmen aus Deutschland. SAP ist der größte und wichtigste. US-Konkurrent Oracle hat nun mit seinen Quartalszahlen jede Menge Fragen zur Branche aufgeworfen. Mehr dazu hier.

Die Erfolgsgeschichte des Immobilienkonzerns Vonovia geht weiter. Nachdem vergangene Woche die Übernahme des schwedischen Immobilienunternehmens Victoria Park gelungen ist, meldete der DAX-Konzern nun einen weiteren großen Erfolg.

