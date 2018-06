Novo Nordisk (WKN:A1XA8R) ist zweifelsfrei ein wertvolles und achtenswertes Unternehmen, das sich in der Behandlung von Diabetes einen Namen gemacht hat. Wenn du als Investor mit einer Dividendenrendite unter 3 % und einem stagnierenden Aktienkurs zufrieden bist, dann bist du bei den Dänen gut aufgehoben. Wenn ein Unternehmen 3.000 Arbeitsplätze abbauen will, dann hat das aber auch zwingende Gründe. Schauen wir doch mal, wo Novo Nordisk steht und was die Wettbewerber so machen. Novo Nordisks Hauptumsatzbringer sind Diabetes-Medikamente Wir müssen unbedingt erst klarstellen, dass Diabetes nicht als lebensbedrohende Krankheit wie Krebs oder Multiple Sklerose anerkannt ist. Das ist in diesem ...

