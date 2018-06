Telekommunikations-Aktien sind in den letzten Jahren nicht gut gelaufen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Kursentwicklung einiger Anbieter: Aktie Kurswert Januar 2016 Kurswert Juni 2018 Differenz Deutsche Telekom (WKN: 555750) 15 Euro 13 Euro -13 % Orange (WKN: 906849) 15 Euro 15 Euro 0 % Vodafone Group (WKN: A1XA83) 3 Euro 2,2 Euro -27 % Die Kurswerte sind dabei großzügig gerundet, denn es kommt mir dabei nicht auf ein paar Cent an, sondern darauf, den allgemeinen Trend aufzuzeigen: Negativ oder bestenfalls seitwärts! Ein erstaunlicher Trend Dieser Trend scheint zunächst erstaunlich. Schließlich leben wir doch in der Generation "Head ...

