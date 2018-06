Speziell in Westeuropa war der Toyota Camry ein Nobody, ein graues asiatisches Gesicht im übervollen Mittelklassedschungel. Nie hatte er eine Chance, sich gegen die kaum interessanteren Modelle von Volumenherstellern wie Volkswagen, Opel, Ford, Peugeot, Kia oder Hyundai in Szene zu setzen. Dazu fehl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...