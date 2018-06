Köln (ots) - Der WDR-Instagram-Kanal @maedelsabende wurde am Freitagabend (22.6.) mit dem Grimme Online Award 2018 in der Kategorie "Kultur und Unterhaltung" ausgezeichnet. Das WDR-Team um Redakteurin Verena Lammert nahm den Preis in der Kölner Flora entgegen.



@maedelsabende ging als kleine Schwester von "Frau tv" im Oktober 2017 online, um feministische Themen und Gedanken für junge Frauen greifbar zu machen. Auch die Grimme-Jury erkannte in dem Projekt ein Angebot, "das relevante Inhalte über das bilddominierte Netzwerk transportiert und so einen Gegenpol zur Selbstdarstellung und Oberflächlichkeit bildet".



Der Instagramkanal @maedelsabende ist nach Themenwochen organisiert. In jeder Woche widmet sich eine Presenterin einem Thema und dessen unterschiedlichen Aspekten. Ob Mode, erste Liebe, Jobsuche oder Pubertätskrise - das @maedelsabende-Team stellt mal witzige, mal sehr persönliche Instagramstories zu allen Lebenslagen ins Netz und bietet jungen Frauen laut Jury-Begründung "eine wertvolle Orientierung" im Social Web.



Zum @maedelsabende-Team gehören Clare Devlin, Naina Kümmel und Farah Schäfer Für die Idee und Redaktion des Onlineprojekts ist "Frau tv"-Redakteurin Verena Lammert verantwortlich, Recherchen übernimmt Marie Hanrath. Die kurzen Videosequenzen sind bei Instagram und über die Website von "Frau tv" abrufbar.



@maedelsabende ist auch für den Smart Hero Award 2018 nominiert.



Fotos finden Sie unter ard-foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Telefon 0221 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de