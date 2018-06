In der vergangenen Woche ist der Dow Jones Industrial Average um fast 700 Punkte gefallen. Aufgrund von Befürchtungen um einen globalen Handelskrieg gibt es auch keinen Grund anzunehmen, dass die Volatilität bald nachlassen wird. Statt in Panik zu geraten, ist es jedoch wichtig, einen Schritt zurück zu treten und die Situation aus der Sicht eines rationalen, langfristig orientierten Investors zu beurteilen. Und es gibt keinen vernünftigeren langfristigen Investor als Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway (WKN:854075) in Omaha. Hier sind fünf Prinzipien, die das "Orakel von Omaha" (Buffett) bei volatilen Märkten anwendet und die auch wir in der eigenen Anlagestrategie umsetzen ...

