Genfer Pressekonferenz Montag, 25. Juni 2018 um 10:00 Uhr

Der Geneva Press Club Club suisse de la Presse, lädt die internationale Presse, die Schweizer Presse und ihre Mitglieder zu einer Pressekonferenzmit dem Titel: Der Vertuschungsskandal zu sexueller Belästigung bei UNAIDS ein

WAS: PRESSEKONFERENZ Der Vertuschungsskandal zu sexueller Belästigung bei UNAIDS

WANN: Montag, 25 Juni 2018 um 10:00 Uhr

WO: "La Pastorale" La deìpendance Main Lougne, Route de Ferney 106, GeneÌve (Bus 5 Richtung: Aeìroport Arre^t Intercontinental)

WER:

Fr. Martina Brostrom , Leitende UNAIDS-Mitarbeiterin

, Leitende UNAIDS-Mitarbeiterin Fr. Prashanti Tiwari,Ehemalige UNFPA-Unterauftragnehmerin in Indien und Anwältin für Frauenrechte (über Skype aus Indien)

Desweiteren mit:

Fr. Terri Ford , AHF Chief of Global Policy and Advocacy

, AHF Chief of Global Policy and Advocacy Fr. Yvette Raphael , Feministische Aktivistin aus Südafrika (über Skype aus Südafrika)

, Feministische Aktivistin aus Südafrika (über Skype aus Südafrika) Fr. Sibongile Tshabalala , Treatment Action Campaign National Chairperson (über Skype aus Südafrika)

, Treatment Action Campaign National Chairperson (über Skype aus Südafrika) Fr. Anna Zakowicz , AHF Europe Deputy Bureau Chief

, AHF Europe Deputy Bureau Chief Fr. Larissa Klazinga,AHF Regional Policy and Advocacy Manager: Südliches Afrika

Die AIDS Healthcare Foundation (AHF) ruft den Executive Director von UNAIDS Michel Sidibe weiterhin auf, in Folge seines Umgangs bezüglich der Vorwürfe zu sexueller Belästigung bei UNAIDS mit sofortiger Wirkung zurückzutreten.

Die AHF wird sich mit den fortdauernden Problemen bei UNAIDS befassen und am Tag vor der Vorstandssitzung in Genf einen Aufruf zum Handeln an den Vorstand des Programms (Programme Coordinating Board) richten, das UNAIDS beaufsichtigt.

Die Genfer Pressekonferenz ist die jüngste einer Reihe ähnlicher Aktionen, die in den letzten Wochen in großen Städten durchgeführt wurden. Über dem UNAIDS-Skandal wurde in den Massenmedien wie CNN, The Guardian, The Independent, Al Jazeera, Daily Mail und anderen umfassend berichtet. Andere UNAIDS-Geberländer wie das Vereinigte Königreich und die Niederlande wurden ebenfalls aufgefordert, angesichts der Untätigkeit der derzeitigen UN-Verwaltung zu intervenieren.

Die AHF hat bereits eine Pressekonferenz zu diesem Thema in Indien und im Vereinigten Königreich sowie eine Reihe von öffentlichen Lobby-Veranstaltungen in Südafrika, Indien, den USA und Mexiko abgehalten. Am Morgen des PCB-Treffens, dem 26. Juni, wird die AHF auch vor dem WHO-Hauptsitz demonstrieren.

