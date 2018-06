Teva Pharmaceutical (WKN: 883035) hat in den vergangenen Jahren stark gelitten. Der weltgrößte Generikahersteller verlor von 2015 bis 2017 über 83 % an Marktkapitalisierung. Aber jetzt hat das Investmentteam um Warren Buffett das Unternehmen analysiert, die Chance erkannt und ist eingestiegen. Gründe für den Absturz Das letzte Geschäftsjahr war für Teva sehr negativ. Ein großer Verlust in Höhe von 16,4 Mrd. USD drückte den Aktienkurs auf unter 10 Euro (29.Okt.2017). Derzeit gibt es noch eine Liste an Problemen. In den USA stehen die Produkte unter größerem Preisdruck. Dies liegt an einer Umstrukturierung bei den Käufergruppen, an strengeren Regularien der Regierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...