Apple konnte in den vergangenen Tagen den ungebremsten Aufwärtsmarsch nicht mehr fortsetzen. Dennoch präsentiert sich das Unternehmen als sehr stark. Kursgewinne bis zu 200 Euro sind aus Sicht der Chartanalysten in den nächsten Wochen immer noch sehr gut möglich und wahrscheinlicher als ein Sturz nach unten. Denn: Die Aktie befindet sich nach -2 % in der abgelaufenen Woche noch immer in einem charttechnisch massiven Aufwärtstrend. Die Kurse laufen seit einem Monat seitwärts. Dennoch ist das ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...