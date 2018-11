Amazon.com (WKN:906866) plant, das Land bis 2021 mit bis zu 3.000 kassenlosen Amazon Go Convenience Stores zu überfluten. Wenn die Performance des ersten halben Dutzends solcher Läden als Anzeichen dafür zu verstehen ist, wie sich das entwickeln wird, könnte das die Einzelhandelslandschaft radikal verändern. Eine Analyse des Datenanalyse-Unternehmens Brick Meets Click des ersten Amazon Go Stores - der im Januar in Seattle eröffnet wurde - zeigt, dass dieser Store so produktiv war als wäre er mit Steroiden gedopt gewesen. Basierend auf der Kundenaktivität über mehrere Tage hinweg schätzte die Studie, dass dieser Amazon Go Store einen Jahresumsatz von 2.700 US-Dollar ...

