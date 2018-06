BMW hat unter dem Dieselskandal gelitten wie andere Unternehmen der Branche auch. Nun zeigte sich dies im Kurs, auch in der abgelaufenen Woche ging es für die Aktie deutlich nach unten. Der Kurs verlor aus charttechnischer Sicht jeden wichtigen Halt und dürfte nun klar in die Problemzone kommen, heißt es. Im Detail: Die Aktie unterkreuzte dabei die Untergrenze von 86 Euro und befindet sich auf dem Weg in einen charttechnischen Abwärtstrend, heißt es. Dabei waren die Notierungen binnen Wochenfrist ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...