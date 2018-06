Berlin (ots) - Das Land Berlin fördert die Elektromobilität mit einer eigenen Kauf- und Abwrackprämie. Das bis Ende 2019 laufende Programm "Wirtschaftsnahe Elektromobilität" hat ein Volumen von sechs Millionen Euro und richtet sich an Gewerbetreibende, Selbstständige und gemeinnützige Betriebe. Konkret sieht die Förderrichtlinie, die dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe) vorliegt, Kauf- und Leasingprämien von bis zu 4000 Euro für Elektro-Pkw und bis zu 8000 Euro für leichte Nutzfahrzeuge bis 4,25 Tonnen vor.



