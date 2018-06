China baut seinen Einfluss auf die Goldförderung der benachbarten Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan in Zentralasien aus. Für 200 Millionen US-Dollar (171 Mio Euro) aus China wird im Kreis Aini im Norden von Tadschikistan eine neue Anlage zur Förderung und Produktion von Gold gebaut. Sie soll ab 2020 je 1,5 Tonnen des Edelmetalls jährlich liefern. Der staatliche tadschikische Aluminiumkonzern Talco halte 50 Prozent Anteile an der Anlage, teilte das Präsidialamt in der Hauptstadt Duschanbe mit. Zwischen 1000 und 2000 Arbeitsplätze sollen in der unterentwickelten Region entstehen.

Die Vorräte der Mine werden auf 50 Tonnen Gold, 44 Tonnen Silber und 184 Tonnen Quecksilber geschätzt. Außerdem sollen dort 265 000 Tonnen des für Legierungen wichtigen Metalls Antimon lagern. Tadschikistan ist zwar die ärmste frühere Sowjetrepublik, verfügt aber über eine Reihe wertvoller Bodenschätze. 2017 wurden dort bereits 5,5 Tonnen Gold gefördert, die Weltproduktion lag bei 3150 Tonnen.

China, selbst größter Goldproduzent der Welt, hält noch Anteile an vier anderen Goldminen in Tadschikistan. Die Schürfrechte wurden unter anderem mit dem Bau eines Heizkraftwerks in Duschanbe abgegolten. Von 2,9 Milliarden US-Dollar tadschikischer Auslandsschulden entfallen 1,2 Milliarden auf den großen Nachbarn./fko/DP/zb

