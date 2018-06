"Neue Westfälische' zu Generationswechsel/NRW-SPD:

"Nicht einmal 40 Jahre alt ist das Team um den neuen Vorsitzenden Sebastian Hartmann an der Spitze der NRW-SPD im Durchschnitt. Mit der "alten" NRW-SPD unter Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat die neue Parteiführung nicht mehr viel zu tun. Geradezu sinnbildlich ist, dass der Name der früheren Landesvorsitzenden, die dem Parteitag fernblieb, nicht ein einziges Mal erwähnt wurde. Nur drei der jetzt gewählten acht geschäftsführenden Vorstandsmitglieder gehörten zuvor der Parteispitze an: Die Gütersloherin Elvan Korkmaz, der Landtagsabgeordnete Marc Herter und der frühere Generalsekretär André Stinka, der jetzt Schatzmeister ist. Er ist mit 52 Jahren der Senior der Truppe."/yyzz/DP/he

AXC0018 2018-06-25/05:35