"Märkische Oderzeitung" zu Baukindergeld:

"Wenn es nach Finanzminister Olaf Scholz (SPD) geht, bekommt eine dreiköpfige Familie nun für den Kauf der 30-Quadratmeter-Wohnung in der Münchener Innenstadt eine staatliche Förderung, für ein Haus in Sachsen-Anhalt hingegen nicht, wenn es mehr als 120 Quadratmeter Wohnfläche hat. Hinsichtlich der absurden Verhältnisse auf dem deutschen Immobilienmarkt ist das besonders absurd. Wenn man dem Baukindergeld etwas abgewinnen kann, dann, dass es Wohnraum in schwächer besiedelte Regionen verlagern könnte. Die Deckelung der Quadratmeterzahl ist da komplett kontraproduktiv."/yyzz/DP/he

AXC0019 2018-06-25/05:35