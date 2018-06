"Emder Zeitung" zu Flüchtlinge:

"Die Hilflosigkeit der europäischen Politik führt nun dazu, dass die von Schiffen geretteten Menschen zum Spielball von Regierungen werden, die mit dem Thema Flüchtlinge an die Macht gespült worden sind. Ihre Weigerung, die überladenen Hilfsschiffe in ihre Häfen zu lassen, ist infam. Es muss vielmehr darum gehen, so schnell wie möglich eine europäische, wenn nicht weltweite Lösung zu finden, die die Flucht von Menschen unnötig macht. Es darf aber nicht dazu führen, währenddessen Menschen wochenlang auf hoher See herumdümpeln zu lassen. Alle Seiten haben Fehler gemacht: Die Länder, die sich das Flüchtlingsthema allein mit Geld vom Hals halten möchten, aber auch die, die die Menschen aus Afrika in untragbare Lager stecken. Und natürlich die Staaten, die die Flucht verursacht haben, indem sie ihr Volk quälen oder verhungern lassen. Es muss schnellstmöglich eine Lösung geben gegen den Tod auf dem Meer."/yyzz/DP/he

