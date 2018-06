Komplexe deutsche Steuerregeln machen Importeuren das Leben schwer - das spürt vor allem der Hafen Hamburg. Längst haben Rotterdam und Co. die Schwäche erkannt und werben offensiv. Scholz will den Irrsinn nun beenden.

Eigentlich sollte sich Klaus Dieter Borchert jedes Mal freuen, wenn ein Containerschiff die Elbe stromaufwärts kommt, im Hamburger Hafen festmacht - und die Kräne Container abladen, die für seine Firma Kade Trading bestimmt sind. In den Behältern sind Bauteile für Klimaanlagen, die er aus China importiert und an deutsche Klimaanlagenbauer weiterverkauft. Besonders jetzt, zur warmen Jahreszeit, laufe das Geschäft gut, sagt er.

Gerade sind zwei 40-Fuß-Container in seinen Lagerhallen in Glinde bei Hamburg angekommen. Der Warenwert: 300.000 Euro. Doch Borchert freut sich nicht, er ist sauer. Wegen der Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent, die er jedes Mal an den Zoll zahlen muss. Macht für die zwei Container immerhin 57.000 Euro. Vom Finanzamt bekommt er das Geld später zwar zurück. Dafür muss er allerdings eine Umsatzsteuermeldung einreichen, die Bürokraten müssen alles genau überprüfen. Bis zur Rückerstattung können sechs Wochen verstreichen.

Für Kleinunternehmer wie Borchert ist dieser zinslose Kredit ans Finanzamt ein großes Problem: "Das Geld fehlt mir in der Liquidität." Seine Firma hat nur elf Mitarbeiter und macht einen Jahresumsatz von acht Millionen Euro. Rücklagen für das Vorstrecken der Steuer hat er nicht. "Die Einfuhrumsatzsteuer muss ich über Kredite finanzieren. Das reduziert unseren Gewinn."

Rund 25.000 Unternehmen sind vom gleichen Problem betroffen, schätzt eine Arbeitsgruppe, die das Bundesfinanzministerium extra ...

