Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA verbessert Geschäftsergebnis DGAP-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Hamburger Hafen und Logistik AG: HHLA verbessert Geschäftsergebnis 14.08.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Hamburg, 14. August 2018 Halbjahresfinanzbericht Januar - Juni 2018 HHLA verbessert Geschäftsergebnis - Konzernumsatz steigt leicht um 1,6 Prozent, operatives Konzernergebnis (EBIT) um 1,1 Prozent - Signifikanter Anstieg des operativen Ergebnisses im laufenden Jahr erwartet - Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: "Wir werden die für das Gesamtjahr prognostizierten Ziele erreichen." Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im ersten Halbjahr 2018 das bereits starke Vorjahresergebnis übertroffen. Sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis konnten auf Konzernebene in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum sehr guten Vorjahr leicht gesteigert werden. Diese Entwicklung wurde von beiden Teilkonzernen, dem börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik und dem Teilkonzern Immobilien, getragen. Der Containerumschlag verzeichnete ein Plus von 1,2 Prozent. Planmäßig gingen die Containertransporte aufgrund der Neuausrichtung der Aktivitäten der Polzug nach der erfolgreichen Integration in die Metrans-Gruppe um 4,2 Prozent zurück. Der Umsatz im Teilkonzern Hafenlogistik wurde um 1,6 Prozent gesteigert. Die HHLA bekräftigt erneut die Ziele für das laufende Geschäftsjahr, einen Umsatz im Bereich des Vorjahres zu erreichen und das EBIT im Teilkonzern Hafenlogistik sowie auf Konzernebene deutlich zu steigern. Angela Titzrath, HHLA-Vorstandsvorsitzende: "Die positive Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr stimmt uns zuversichtlich, die für das Gesamtjahr avisierten Ziele zu erreichen. Die HHLA verfügt über das Wissen und die Erfahrungen, um die Herausforderungen eines volatilen Marktes zu managen. Entscheidend dafür ist, eng mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und ihnen ein verlässlicher Partner mit außergewöhnlich gutem Service und hoher Professionalität zu sein. Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Prozesse und Abläufe, um Effizienz und Profitabilität zu sichern. Die sich bietenden Chancen der Digitalisierung nutzen wir derzeit aktiv, unter anderem mit der Einführung eines neuen Terminal-Operating-Systems. Gleichzeitig verstärken wir uns in unserem bestehenden Geschäft. So haben wir Ende Juni den größten estnischen Terminalbetreiber Transiidikeskuse AS (TK) vollständig übernommen und integrieren TK in die HHLA-Gruppe. Hamburg und die estnische Hauptstadt Tallinn verbindet eine lange Tradition als Hansestädte. Den Geist ,Hansischen Denkens' - die faire Wahrung des gegenseitigen Vorteils, den Austausch von Waren, Ideen und Kultur, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, das voneinander Lernen - wollen wir mit unserem Engagement neu beleben." Teilkonzern Hafenlogistik: Geschäftsentwicklung Januar - Juni 2018 Im börsennotierten Teilkonzern Hafenlogistik konnte der Umsatz in den ersten sechs Monaten leicht um 1,6 Prozent auf 617,1 Mio. Euro gesteigert werden. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg ebenfalls leicht um 0,8 Prozent auf 91,4 Mio. Euro an, die EBIT-Marge blieb mit 14,8 Prozent nahezu stabil. Im Segment Container stieg der Containerumschlag leicht um 1,2 Prozent auf 3,6 Mio. Standardcontainer (TEU). Das leichte Wachstum wurde im Wesentlichen von einem Anstieg der Asienverkehre um 4,1 Prozent getragen. Der Umsatz stieg um 2,2 Prozent auf 380,3 Mio. Euro und damit etwas stärker als der Containerumschlag, was vor allem auf eine niedrigere Feederquote zurückzuführen ist. Die EBIT-Marge des Segments lag bei 17,9 Prozent. Im Segment Intermodal ging der Containertransport moderat um 4,2 Prozent zurück. Grund dafür ist die planmäßige Neuausrichtung der Aktivitäten der Polzug im Zuge der Integration in die Metrans-Organisation. Ein leicht gestiegener Bahnanteil in Verbindung mit längeren Transportdistanzen führte dazu, dass sich die Umsätze mit einem Anstieg von 0,9 Prozent deutlich besser entwickelten. Ein um 10,7 Prozent stark gestiegenes Segment-EBIT von 38,6 Mio. EUR ermöglichte eine nochmalige Steigerung der EBIT-Marge, die 18,6 Prozent erreichte. Teilkonzern Hafenlogistik: Ausblick Für das Jahr 2018 geht die HHLA von einem im Bereich des Vorjahres liegenden Containerumschlag aus. Beim Containertransport wird ebenfalls ein Volumen im Bereich des Vorjahres erwartet, da die polnischen Intermodalverkehre im Zuge der Integration in die Metrans neu ausgerichtet werden. Auf Teilkonzernebene sollte dies zu einem Umsatz führen, der im Bereich des Vorjahres liegt. Für das Betriebsergebnis (EBIT) des Teilkonzerns Hafenlogistik wird im Jahr 2018 eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Die Ergebnisentwicklung wird dabei maßgeblich durch die Segmente Container und Intermodal bestimmt. Teilkonzern Immobilien: Geschäftsentwicklung Januar - Juni 2018 und Ausblick Trotz der bereits im Vorjahr erreichten weitgehenden Vollvermietung der HHLA-Immobilien in der historischen Speicherstadt und am Fischmarkt Hamburg-Altona konnten die positive Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr fortgesetzt und die Umsatzerlöse nochmals um 3,0 Prozent auf 19,3 Mio. Euro gesteigert werden. Trotz durchgeführter, geplanter Instandhaltungsmaßnahmen stieg das Segment-EBIT vor allem durch Erlöszuwächse aus Bestands- bzw. neu entwickelten Objekten um 4,9 Prozent auf 8,4 Mio. Euro. Die EBIT-Marge erhöhte sich weiter auf nunmehr 43,6 Prozent. Für das Gesamtjahr 2018 wird das Betriebsergebnis (EBIT) im Teilkonzern Immobilien aufgrund geplanter, nicht aktivierungsfähiger Großinstandhaltungen im Bereich von 15 Mio. Euro erwartet. Kennzahlen HHLA-Konzern in Mio. EUR 1-6 | 1-6 | Verände- 2018 2017 rung Umsatzerlöse 633,0 622,8 1,6 % EBITDA 157,7 158,5 - 0,5 % EBITDA-Marge in % 24,9 25,5 - 0,6 PP EBIT 99,9 98,8 1,1 % EBIT-Marge in % 15,8 15,9 - 0,1 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen 52,4 52,6 - 0,5 % anderer Gesellschafter ROCE in % 14,7 14,9 - 0,2 PP Teilkonzern Hafenlogistik1,2 in Mio. EUR 1-6 | 1-6 | Verände- 2018 2017 rung Umsatzerlöse 617,1 607,3 1,6 % EBITDA 146,8 148,0 - 0,8 % EBITDA-Marge in % 23,8 24,4 - 0,6 PP EBIT 91,4 90,6 0,8 % EBIT-Marge in % 14,8 14,9 - 0,1 PP Ergebnis nach Steuern und nach Anteilen 47,3 48,1 - 1,6 % anderer Gesellschafter Ergebnis je Aktie in EUR 0,68 0,69 - 1,6 % 1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 2 A-Aktien, börsennotiert Segment Container in Mio. EUR 1-6 | 2018 1-6 | 2017 Veränderung Umsatzerlöse 380,3 372,3 2,2 % EBITDA 106,9 109,9 - 2,7 % EBITDA-Marge in % 28,1 29,5 - 1,4 PP EBIT 68,2 68,2 0,0 % EBIT-Marge in % 17,9 18,3 - 0,4 PP Containerumschlag in Tsd. TEU 3.631 3.586 1,2 % Segment Intermodal in Mio. EUR 1-6 | 2018 1-6 | 2017 Veränderung Umsatzerlöse 208,0 206,2 0,9 % EBITDA 51,5 46,9 9,8 % EBITDA-Marge in % 24,8 22,7 2,1 PP EBIT 38,6 34,9 10,7 % EBIT-Marge in % 18,6 16,9 1,7 PP Containertransport in Tsd. TEU 713 744 - 4,2 % 