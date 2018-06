Das Biotechnologieunternehmen Evotec erhält vom französischen Pharmakonzern Sanofi eine Zahlung in Höhe von 3 Millionen Euro. Evotec habe in der Zusammenarbeit zur Entwicklung von Diabetes-Therapien mit dem französischen Partner einen weiteren Meilenstein erreicht, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Sogenannte Meilensteinzahlungen fließen nach Vereinbarung bei bestimmten Projekterfolgen. Evotec und Sanofi arbeiten bei der Entwicklung von Diabetes-Therapien seit August 2015 zusammen. Vergangene Woche gründeten die beiden Unternehmen darüber hinaus ein Gemeinschaftsunternehmen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten./men/jha

