Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Tesla auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Analyst Toni Sacconaghi äußerte in einer am Freitag vorliegenden Studie Sorgen über die Bruttomargen-Entwicklung des Elektroautobauers. Der Grund für die rückläufige Entwicklung in den letzten Quartalen scheine vor allem das Service- und Wartungsgeschäft zu sein./gl/edh Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-06-22/22:15

ISIN: US88160R1014