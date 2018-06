Cannabis hat's also geschafft. Am Dienstagabend stimmte der kanadische Senat mit 52-29 Stimmen für das Gesetz C-45, auch bekannt als "The Cannabis Act". Dieses war die abschließende gesetzgebende Hürde, bevor Marihuana in Kanada legalisiert werden konnte. Die einzige Voraussetzung ist nun die Zustimmung eines Vertreters der Krone des Commonwealth, die lediglich eine Formalität sein dürfte. Die meisten kanadischen Cannabis-Aktien, einschließlich Canopy Growth (WKN:A140QA), Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) und Aphria (WKN:A12HM0), stiegen nach der historischen Abstimmung am Mittwoch. Was aber kommt als nächstes? Es wird wahrscheinlich fünf Phasen geben, die die kanadischen Cannabis-Aktien erleben werden. 1. Vorbereitung Kanadische Provinzen und Territorien benötigen ...

