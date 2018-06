FRANKFURT (Dow Jones)--Der Biotechnologiekonzern Evotec hat in seiner strategischen Diabetes-Allianz mit Sanofi den zweiten Meilenstein erreicht. Wie das im TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, hat die Forschungsallianz einen Meilenstein im Bereich Betazell-Therapie erreicht, der eine Zahlung in Höhe von 3 Millionen Euro von Sanofi an Evotec auslöst.

Die Kooperation mit dem französischen Pharmakonzern zielt darauf ab, eine Therapie zum Ersatz von Betazellen zu entwickeln, indem neue Betazellen aus menschlichen Stammzellen gewonnen werden.

June 25, 2018

