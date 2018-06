Von Nathan Allen

BARCELONA (Dow Jones)--Enel beteiligt sich am Glasfasernetzbetreiber Ufinet International. Enel X, eine Tochtergesellschaft des italienischen Stromriesen, erwirbt für 150 Millionen Euro 21 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, das in 14 Ländern Lateinamerikas tätig ist. Verkäufer ist ein Fonds der Cinven Group, der auch die restlichen 79 Prozent des Unternehmens hält. Die Stimmrechte an Ufinet wollen Enel X und der Fonds Sixth Cinven je zur Hälfte wahrnehmen.

Enel X hat laut Vertrag die Option, Ufinet International später komplett zu übernehmen. Möglich ist dies zwischen dem 31. Dezember 2020 und dem 31. Dezember 2021. Je nach Geschäftsentwicklung sind dann zwischen 1,32 Milliarden und 2,20 Milliarden Euro als Kaufpreis fällig.

Ufinet hat im vergangenen Jahr laut Enel 159 Millionen Euro umgesetzt. Der italienische Konzern will die Übernahme aus eigenen Mitteln finanzieren und will sie im Juli abschließen.

June 25, 2018

