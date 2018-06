Klassik Radio AG veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen 2018 DGAP-News: Klassik Radio AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Klassik Radio AG veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen 2018 25.06.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Klassik Radio AG veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen 2018 Die Klassik Radio AG gibt vorläufige Halbjahreszahlen 2018 mit einer leichten Umsatzsteigerung zum Vorjahreszeitraum bekannt Augsburg, 25. Juni 2018. Wie in der heutigen Hauptversammlung der Klassik Radio AG bekannt gegeben wird, erwartet der Vorstand für das erste Halbjahr 2018 eine leichte Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nach vorläufigen Berechnungen wird die Klassik Radio AG im Zeitraum Januar bis Juni 2018 Umsatzerlöse in Höhe von ca. 5,25 Millionen Euro erwirtschaften nach 5,137 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2017. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird aufgrund der notwendigen Aufwendungen für die Entwicklung und den Betrieb des neuen Streamingdienstes Klassik Radio Select im ersten Halbjahr bei ca. -98 TEUR erwartet im Vergleich zu 201 TEUR im Vorjahreszeitraum. "Die Ergebnisabweichung gegenüber dem Vorjahr entsteht im Wesentlichen durch die zusätzlichen Personal- und laufenden Kosten des neuen Geschäftsbereichs Klassik Radio Select. Wir achten auch hier sehr genau auf alle Ausgaben. Wie bei jeder neuen Unternehmung benötigt auch Klassik Radio Select Anlaufzeit, um in den Markt zu kommen, Kunden zu gewinnen und dann einen deutlichen Ergebnisbeitrag für den Konzern zu liefern. Die aktuelle Entwicklung bei Klassik Radio Select sowie der im März vermeldete Reichweitenzuwachs von 4 Millionen auf nun knapp 6 Millionen Hörer stimmt uns zuversichtlich für das zweite Halbjahr und das Gesamtjahr 2018", sagt Ulrich R. J. Kubak, Gründer und CEO der Klassik Radio AG. Alle auf der Hauptversammlung vorgestellten Ergebnisse sind vorläufig. Der Halbjahresabschluss wird spätestens zum 31.08.2018 veröffentlicht. Über Klassik Radio Klassik Radio ist Deutschlands reichweitenstärkstes Privatradio mit einer konsequenten 360 Digitalausrichtung. Es betreibt einen der erfolgreichsten Klassik-Sender weltweit, veranstaltet eigene Konzerte, verfügt über eigene Shops und mit Klassik Radio Select über einen eigenen Streamingdienst. In Deutschland erreicht Klassik Radio durch sein einzigartiges Programm aus klassischer Musik, New Classics und Filmmusik knapp sechs Millionen Hörer. Klassik Radio ist Vorreiter in der Digitalisierung von Radio und betreibt seit Dezember 2017 den Streamingdienst Klassik Radio Select in HD-Qualität und mit von Stars klassischer Musik kuratiertem Programm. Die Klassik Radio AG ist die einzige börsennotierte Radiogesellschaft in Deutschland. Die Aktie wird im Regulierten Markt (General Standard) in Frankfurt unter der ISIN DE0007857476 und dem WKZ KA8 gehandelt. https://www.klassikradioag.de http://select.klassikradio.de Kontakt Klassik Radio AG Klassik Radio AG Imhofstraße 12 86159 Augsburg +49 (0) 821 5070-0 ir@klassikradioag.de www.klassikradioag.de Presseportal Klassik Radio Select http://select.klassikradio.de/presse/ Pressekontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com 25.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Klassik Radio AG Imhofstraße 12 86159 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 5070-0 Fax: +49 (0)821 5070-222 E-Mail: ir@klassikradioag.de Internet: www.klassikradioag.de ISIN: DE0007857476 WKN: 785747 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 698211 25.06.2018

