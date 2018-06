"Zeit für eine Gegenbewegung!" So hatten wir vor 14 Tagen unsere Erstempfehlung zu der Aktie von Mutares überschrieben. Und offenbar passte unser Timing. Denn das Papier der Beteiligungsgesellschaft konnte nach seinem kräftigen Absturz um rund ein Drittel nicht nur einen Boden finden, sondern auch zulegen. Aktuell liegen wir bereits prozentual zweistellig im Plus. Mit Blick auf die attraktive Dividende in Höhe von einem Euro je Anteil ist da durchaus noch mehr drin.

Kräftige Insiderkäufe

Das Management hat nach dem enttäuschenden Börsengang der Tochter STS Group nun aber auch einiges richtig gemacht, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen. Zum einen ...

