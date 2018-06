Für 13,50 $ je Aktie kauft der österreichische Anlagenbauer den Hersteller und Lieferant von Maschinengeweben und Walzenbezügen, Xerium Technologies. Inklusive übernommener Schulden liegt der Kaufpreis bei rund 830 Mio. $. Damit weitet man über die USA das Engagement in der Papierindustrie aus. Xerium ist bereits in Österreich aktiv und betreibt in Gloggnitz eine Fabrik. Der Abschluss der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Xerium bietet mit seinen rund 2.850 Mitarbeitern wesentliche Verschleißteile, aber auch Wartungs- und Aufrüstungsleistungen für die Papierindustrie an. Die Österreicher wiederum haben Anlagen für die Produktion von Zellstoff im Portfolio, mit denen unter anderem Papier hergestellt werden kann.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info