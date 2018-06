Pluralsight Inc. - Der nächste IPO-Renner?

Symbol: $PSTrendbetrachtung auf Basis 2 MonatePluralsight Inc. ist ein Unternehmen aus dem Telekommunikationsbereich welches cloudbasierte Technologie-Lernplattform bietet.Die Aktie wurde am 17. Mai zum Handel zugelassen und befindet sich seitdem in einem Aufwärtstrend. In jüngster Vergangenheit hatten einige IPO-Werte eine hohe Volatilität und es waren teils große Bewegungen in Richtung Norden zu sehen. Seit dem 18. Juni konnten wir einen Pullback von der 29 und 30 US-Dollar Marke bis zur 23 US-Dollarmarke beobachten. Am Donnerstag, den 21 Juni kam es zu einer Umkehrkerze im Bereich der EMA 20 und die Kerze wurde am nächsten Tag durch eine weitere starke grüne Kerze bestätigt. Dies kann als Kaufinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden und das macht den Wert interessant ggf. für die Long-Richtung.Chart vom 22.06.2018 Kurs: 26.28 USDExpertenmeinungDie Frage ist nun: „Kann man noch einsteigen und wenn ja, wo und wie?“ Bis zum Widerstand im Bereich der 30 US-Dollar Marke ist etwas Platz vorhanden, jedoch stellt sich die Frage, wo der Stopp zu setzen wäre, sodass ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis vorhanden wäre. Ein mögliches Szenario wäre ein Einstieg im Bereich der 26,50 US-Dollar Marke, mit einem Stopp unter dem EMA 20, jedoch ist der mögliche Gewinn bis zu dem nächsten Hoch nicht sonderlich groß im Vergleich zum Risiko. Spekuliert man hingegen auf ein neues Hoch und ein Breakout über die 30 US-Dollar Marke auf Grund der Tatsache, dass die Aktie ein IPO ist, wäre das Chancen-Risiko-Verhältnis besser als nur bis hin zum Widerstandsbereich.Die Quartalzahlen oder Press Releases sollten immer beachtet werden, da diese eine Gap-Gefahr in jeglicher Richtung mit sich tragen und somit zu hohem Risiko.Derzeit habe ich keine Positionen in diesem Wert.Aussicht: BULLISCHAutor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at