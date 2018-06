Crash oder Boom? Diese Aktie verrät es!

Sotheby's (WKN: 875207 / ISIN: US8358981079) ist eines der weltweit führenden Auktionshäuser und oft die erste Adresse, wenn extrem wertvolle Güter wie einzigartige Gemälde versteigert werden sollen. Sotheby's wurde im 18. Jahrhundert in London gegründet, hat seinen Sitz aber heute in New York und betreibt Auktionszentren in mehreren Metropolen weltweit.

Kunstmarkt und Aktienmarkt: Viele Gemeinsamkeiten

Die Aktien des altehrwürdigen Auktionshauses haben sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder als exzellenter Boom- bzw. Crashindikator für den gesamten Aktienmarkt erwiesen. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Markt für Kunst und Luxusgüter folgt ganz ähnlichen Gesetzen wie der Aktienmarkt.

In wirtschaftlich vielversprechenden Phasen, in denen meist reichlich Liquidität zur Verfügung steht und die Wirtschaft boomt, steigen nicht nur Aktienkurse und Immobilienpreise, sondern auch der Kunstmarkt boomt. In diesen Zeiten läuft auch das Geschäft bei Sotheby's besonders gut, da bei hochkarätigen Auktionen, über die oft auch in den Medien berichtet wird, Rekordpreise erzielt werden. Besonders bei Spekulationsblasen fließt regelmäßig auch sehr viel Geld in den Kunstmarkt und befeuert dort den Anstieg der Versteigerungserlöse. In wirtschaftlichen Schwächephasen hingegen bekommt das der Kunstmarkt ganz besonders zu spüren, in Form eines deutlich geringeren Auktionsaufkommens und fallender Preise.

