Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Das Strategieteam von Kepler Cheuvreux habe den Autosektor angesichts der Sorgen wegen der internationalen Handelskonflikte auf "Underweight" abgestuft, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Fundamental betrachtet bleibe ein Engagement im Sektor via Reifenhersteller bevorzugt. Ansonsten ziehe er die Autohersteller den Zulieferern vor. Bei den Autobauern seien VW und Renault weiterhin seine Favoriten./mis/la

Datum der Analyse: 25.06.2018

