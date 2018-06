Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-06-25 / 10:10 *NORMA Group gewinnt Großauftrag für E-Auto-Kühlsysteme in China* - *Bis zu 200.000 Elektroautos werden ab 2019 ausgestattet * *- Thermomanagement-Systeme stellen optimale Betriebstemperatur sicher * *- Lösung in Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt, getestet und validiert* *Maintal, Deutschland/Qingdao, China, 25. Juni 2018* - Die NORMA Group liefert ab 2019 bis 2023 jährlich rund 40.000 Thermomanagement-Systeme [1] für Elektro-Pkw an einen führenden chinesischen Kraftfahrzeughersteller. Die integrierten Systeme sorgen für eine optimale Temperierung der Batterie [2] und des Antriebssystems. Bis zu 200.000 batterieelektrische Fahrzeuge werden im Rahmen dieses Großauftrags mit den montagefertig gelieferten Systemen ausgerüstet. "Effizientes Thermomanagement ist von entscheidender Bedeutung für die Reichweite der Batterie und den Wirkungsgrad des Motors in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen", sagt Bernd Kleinhens, Vorstandsvorsitzender der NORMA Group. "In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden haben wir eine passgenaue Lösung entwickelt, die exakt seine Anforderungen trifft." Bei der NORMA Group werden Innovationen als Grundlage für den zukünftigen geschäftlichen Erfolg angesehen. "Unser Unternehmen ist für alternative Antriebe individueller Mobilität bereits heute gut aufgestellt. Um das auch in Zukunft sicherzustellen, werden wir unsere Technologieführerschaft in der Verbindungstechnik weiter ausbauen", ergänzt Bernd Kleinhens. Die Thermomanagement-Systeme bestehen aus thermoplastischen Schläuchen [3] und mehr als zwei Dutzend Steckverbindern [4] sowie weiteren Produkten der NORMA Group. Weil vorwiegend Thermoplaste verwendet werden, sind die Systeme rund 65 Prozent leichter als Systeme mit Gummischläuchen. Dank des modularen Designs lassen sich die Systeme schnell montieren. Die insgesamt 13 Meter langen Systeme bedienen mehrere Kühlkreisläufe.Hergestellt werden die Systeme im Werk der NORMA Group im chinesischen Qingdao. Die NORMA Group betreibt in China vier Produktionsstätten, zwei Testlabore und zwei Vertriebsbüros. Mit der lokalen Präsenz unterstützt die NORMA Group als Entwicklungspartner ihre Kunden in den Entwicklungsprozessen sowie der Prüfung und Validierung. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.normagroup.com [5]. Für Pressefotos besuchen Sie unsere Plattform www.normagroup.com/Pressebilder [6]. *Pressekontakt* NORMA Group SE Susanne Kindor Marrier d'Unienville? Group Communications E-Mail: susanne.kindor@normagroup.com Tel.: +49 (0)6181 - 6102 7607 Über NORMA Group [7] Die NORMA Group ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte und standardisierte Verbindungstechnologie [8] (Verbindungs-, Befestigungs- und Fluid-Handling-Technologie). Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment [9] innovativer Verbindungslösungen sowie Technologien für das Wassermanagement [10]. Mit rund 8.100 Mitarbeitern beliefert die NORMA Group Kunden in 100 Ländern [11] mit mehr als 40.000 Produktlösungen. Dabei unterstützt die NORMA Group ihre Kunden und Geschäftspartner, auf globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die zunehmende Ressourcenverknappung zu reagieren. Zum Einsatz kommen die Verbindungsprodukte in Fahrzeugen, Schiffen und Flugzeugen, im Wassermanagement sowie in Produktionsanlagen der Pharmaindustrie und Biotechnologie. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die NORMA Group einen Umsatz von rund 1,02 Milliarden Euro. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit 27 Produktionsstätten und zahlreichen Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Hauptsitz ist Maintal bei Frankfurt am Main. Die NORMA Group SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet und Mitglied im MDAX. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: NORMA Group SE Schlagwort(e): Industrie 2018-06-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 