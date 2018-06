Die OPEC hat während eines Treffens letzten Freitag in Wien beschlossen, die Ölfördermengen der Mitglieder so zu erhöhen, dass das im Jahr 2017 gesetzte Produktionsziel wieder erreicht wird. In den letzten Monaten hatten die OPEC Mitglieder weit weniger Rohöl als beschlossen gefördert. Allerdings scheint es so zu sein, dass nur Saudi-Arabien in der Lage wäre, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...