Die Gewinnwarnung von Daimler kam gar nicht gut an - das ist nicht überraschend. Irgendwie steht die ganze Branche derzeit unter Druck. Man denke nur an VW, wo der Vorstandsvorsitzende der Tochter Audi verhaftet worden war. Und kurz zuvor der Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft Braunschweig für VW (da soll VW insgesamt eine Mrd. Euro zahlen). Es wäre fast schon unterhaltsam, wenn es nicht so traurig wäre - denn diese Zahlung von einer Milliarde Euro konnte schon fast als gute Nachricht gesehen ... (Peter Niedermeyer)

