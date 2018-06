First Graphene Limited: Ausdehnung des Einsatzbereichs von Graphen in die Bergbaudienstleistungsbranche DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Expansion First Graphene Limited: Ausdehnung des Einsatzbereichs von Graphen in die Bergbaudienstleistungsbranche 25.06.2018 / 10:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, informiert über die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit newGen Group zur Entwicklung durch Graphen verstärkter Produkte für die Bergbaudienstleistungsbranche. Die wichtigsten Punkte: - Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Entwicklung durch Graphen verstärkter Polyurethanauskleidungen für den Einsatz in Bergbaugeräten. - newGen ist ein in Western Australia ansässiger Zulieferer der Bergbauindustrie, der Auskleidungen an führende Eisenerzproduzenten liefert, einschließlich BHP, RIO und Fortescue. - Die Anpassung der verbesserten Produkte wird laut Erwartungen zu einer starken Wachstumskurve für durch Graphen verstärkte Materialien aus der allgemeinen Bergbaubranche führen. Hintergrund Nach Einrichtung ihrer Graphenproduktionsstätte in Henderson ist FGRs Hauptfokus jetzt die Zusammenarbeit mit einer Anzahl von Herstellern in verschiedenen Branchen, um die Vorteile zu demonstrieren, die Graphen ihren Produktpaletten bieten kann. Dabei wird das von FGR standardmäßig produzierte Graphen verwendet und funktionalisiert, um die optimale Leistung in den Produkten der Kunden zu gewährleisten. Wir haben vor Kurzem ein Abkommen mit einem Unternehmen aus der maritimen Dienstleistungsbranche bekannt gegeben, um Graphen in Schiffstauen und Antifouling-Beschichtungen zu testen. Dieses jüngste Abkommen umfasst jetzt die Zugabe von Graphen zu Polyurethanauskleidungen und Erdbewegungsgeräten, die in der Bergbaubranche verwendet werden. Das Projekt Geräte, die in der Bergbaubranche verwendet werden, werden häufig durch die Installation von Polyurethanauskleidungen modifiziert, um sie vor übermäßigem Verschleiß zu schützen und diese Auskleidungen müssen regelmäßig ersetzt werden. Die Lebensdauer dieser Auskleidungen liegt z. B. in der Eisenerzbranche typischerweise bei sechs Monaten. Man ist der Ansicht, dass die Zugabe von Graphen zu den Auskleidungen, den Verschleißfaktor wesentlich verringern wird, wodurch die Lebensdauer der Auskleidungen verlängert wird, was sinnvolle Einsparungen bei Materialien und Arbeitszeit bietet. newGen beliefert zurzeit die führenden Eisenerzbergbaubetriebe in Western Australia mit Auskleidungen einschließlich der Unternehmen wie z. B. BHP Iron Ore, Rio Tinto und Fortescue. Wir erwarten, dass die erfolgreiche Entwicklung einer neuen Produktpalette zu einer umfassenderen Annahme von mit Graphen verstärkten Produkten im gesamten Bergbausektor und bei Mineralaufbereitungsgeräten führen wird. Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Auskleidungen in Baggerschaufeln müssen häufig ersetzt werden. Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Die mit dem Boden in Berührung kommenden Teile der Schaufeln unterliegen ebenfalls starken Verschleißraten. Managing Director, Craig McGuckin, sagte: "newGen Group repräsentiert einen weiteren Industriepartner, mit dem FGR eine aufregende Produktpalette entwickeln wird, die FGRs Auswahl an hochwertigem Graphen verwenden wird. Es ist ebenfalls erfreulich, dass newGen ein lokales Unternehmen mit Sitz in Henderson ist." Ben Walker, Gründer und Managing Director der newGen Group sagte: "Wir sind begeistert, diese Beziehung zu First Graphen aufzubauen, um Gelegenheiten im Bergbaudienstleistungssektor zu erkunden. Beide Unternehmen sehen signifikante potenzielle Vorteile durch den Einsatz der einzigartigen Eigenschaften von Graphen, um die operative Effizienz und die Umweltauswirkung verschiedener Einsatzmöglichkeiten im Bergbau zu verbessern." Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR): First Graphene produziert hochwertigen Graphen aus hochgradigem sri-lankischen Ganggrafit. First Graphene strebt danach, Graphenproduktionsverfahren zu entwickeln und geistiges Eigentum in Verbindung mit Graphen zu erwerben, was zusätzliche Einnahmequellen bieten könnte. Über newGen Group: newGen wurde von einem mobilen Betreiber gegründet, der sich auf die Lieferung und Vor-Ort-Installation von industriellem Verschleißschutz und Auskleidungssystemen spezialisierte. Nach Erlangen eines hohen Ansehens innerhalb der Branche entwickelte sich newGen zu der Gruppe, die eine Vielzahl von Lösungen durch eine Gruppe hoch qualifizierter Branchenexperten bietet, die die gleiche Vision und Engagement teilen wie der Gründer: die Lieferung kosteneffektiver schlüsselfertiger Lösungen für den Bergbau und die Industrie während der Spitzenservice, die Qualität und Flexibilität beibehalten werden. newGen Group hat sich rasch eine angesehene Stellung als ein kompetenter und wettbewerbsfähiger Anbieter von Produkten und Vor-Ort-Dienstleistungen für die Bergbau-, Mineralaufbereitung- und Massengutumschlag-Branchen erlangt und operiert heute von einem modernen Standort in Henderson, Western Australia. NewGens verschiedene interne Fähigkeiten, Vor-Ort-Installationen, Wartungsservices und technische Dienstleistungen werden durch ein weitreichendes Liefernetzwerk ergänzt, um eine solide Plattform für einen konsolidierten Einkauf aus einer Bezugsquelle zu schaffen. newGen Group hat vier Sparten entwickelt, die ihre vier Kernkompetenzen umfassen: - newGen Wear Protektion & Lining Systems (Verschleißschutz u. Auskleidungssysteme) - newGen Water Works (Wasserbau) - newGen Enviro (Umwelt) - newGen Mining Products & Site Services (Bergbauprodukte u. Vor-Ort-Dienstleistungen) Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: First Graphene Ltd. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: First Graphene Ltd. Craig McGuckin Managing Director Tel. +61-1300-660 448 Warwick Grigor Chairman Tel. +61-2-9230 1930 info@firstgraphene.com.au www.firstgraphene.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

