Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für BMW auf "Reduce" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Strategieteam von Kepler Cheuvreux habe den Autosektor angesichts der Sorgen wegen der internationalen Handelskonflikte auf "Underweight" abgestuft, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Fundamental betrachtet bleibe ein Engagement im Sektor via Reifenhersteller bevorzugt. BMW und Leoni zählten zu seinen am wenigsten bevorzugten Werten./mis/la Datum der Analyse: 25.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-06-25/11:21

ISIN: DE0005190003