Der Handelskonflikt zwischen den USA auf der einen und China sowie der EU auf der anderen Seite treibt die Anleger immer weiter in die Defensive. So gaben die Kurse in Asien erneut nach. Auch der DAX steht weiter unter Druck. Unterdessen hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft auch im Juni erwartungsgemäß eingetrübt. Das ifo-Institut hatte ja schon in der Vorwoche die Wachstumsprognose gesenkt. Holger Scholze berichtet.