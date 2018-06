Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ab 21. Juli 2018 wird es auch Banken mit Sitz in Deutschland möglich sein, Preferred Senior Anleihen zu begeben, so Dr. Susanne E. Knips, Senior Credit Analyst von der Helaba.Aufgrund des umfangreichen Risikopuffers, den die ausstehenden Non-preferred Anleihen bieten würden, dürfte der Zinsaufschlag gegenüber gedeckten Papieren bei den Preferred Anleihen in Deutschland geringer ausfallen als im europäischen Ausland. Die Refinanzierung von Non-preferred Fälligkeiten durch Anleihen der neuen Gattung könnte allerdings die Bonität beider Bondkategorien belasten und tendenziell zu einer Spread-Ausweitung führen. Das Ausmaß dieser Entwicklung hänge jedoch von der Funding-Strategie der jeweiligen Bank ab. (25.06.2018/alc/a/a) ...

