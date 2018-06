Die südkoreanische Regierung hat sich mit inländischen Unternehmen darauf verständigt, in den nächsten fünf Jahren umgerechnet rund 2,3 Milliarden Dollar zu investieren, um die Wasserstoff-Mobilität im Land voranzubringen. Das Geld soll u.a. in Werke für Brennstoffzellen-Fahrzeuge und deren Komponenten sowie in die Forschung und Entwicklung fließen. Ziel ist es, bis zum Jahr 2022 landesweit 16.000 ...

