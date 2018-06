Nun sieht es in der Tat so aus, als ob die Übernahme von Monsanto durch Bayer im Hinblick auf die formale Übernahme ?an sich? und die Finanzierung über die Bühne gegangen ist. Nachdem die zuständigen Behörden unter Auflagen zugestimmt hatten, war es dann doch recht schnell gegangen. Und auch die Ausfinanzierung der Übernahme ist Bayer laut eigenen Angaben inzwischen geglückt. Bayer setzte da auf Zwischenfinanzierung durch eine sogenannte syndizierte Kreditlinie, die dann später durch die Emissionserlöse ... (Peter Niedermeyer)

