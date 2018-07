Bayern Kapital beteiligt sich am Münchener FinTech wealthpilot GmbH DGAP-News: Bayern Kapital GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity Bayern Kapital beteiligt sich am Münchener FinTech wealthpilot GmbH 19.07.2018 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Landshut/München, 19. Juli 2018. Bayern Kapital hat sich an der Münchener wealthpilot GmbH beteiligt. Das Finanztechnologie-Start-up hat eine zweite Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Angeführt wurde die Runde von erfahrenen Start-up-Unternehmern. Neben dem Neuinvestor Bayern Kapital hatten sich aber auch die Altgesellschafter beteiligt. wealthpilot ist ein führender Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen für die Vermögensberatung. Mit den eingeworbenen Mitteln will wealthpilot vor allem neue Funktionen in die SaaS-Plattform integrieren, seine Vertriebsteams weiter ausbauen und den Wachstumskurs fortsetzen. Mit der SaaS-Plattform von wealthpilot können Vermögensberater und -verwalter mehr Vermögenswerte und Anlageklassen von Neu- und Bestandskunden betreuen und durch Prozessautomatisierung deutliche Zeiteinsparungen erzielen. Insgesamt arbeiten derzeit mehr als 1500 Banken, Family Offices, Vermögensberatungen und Vermögende mit der Lösung von wealthpilot. "Die Digitalisierung des Finanzsektors liegt im Vergleich zu anderen Branchen weit zurück. Sie konzentriert sich meist auf die Anlage liquider Vermögenswerte. Wichtig ist es aber auch für die Finanzbranche Lösungen zu entwickeln, mit denen Vermögensberater und -verwalter nicht nur effizienter arbeiten, sondern möglichst vielen Kunden eine qualitativ hochwertige Betreuung zu wesentlichen Vermögensfragen bieten können. wealthpilot hat uns hier vollumfänglich überzeugt. Sowohl der SaaS-Ansatz als auch die Benutzerführung reduzieren die hinter der Lösung stehende Komplexität für die Anwender. Sie tragen dazu bei, dass sich Vermögensberater auf ihr Kerngeschäft - die persönliche Beratung - konzentrieren können", erläutert Bayern-Kapital-Geschäftsführer Dr. Georg Ried. "Wir schätzen es besonders, dass wir die gute Zusammenarbeit mit den bisherigen Business Angels nun um Bayern Kapital sowie erfahrene Start-up-Entrepreneure erweitern konnten. Damit vereinen wir im Investorenkreis ausgeprägte Branchenkenntnisse im Finanzsektor sowie maßgebliche Unternehmerexpertise", erklärt Stephan Schug, Geschäftsführer von wealthpilot. Über wealthpilot: Die wealthpilot GmbH mit Sitz in München ist ein schnell wachsendes Technologieunternehmen und liefert eine digitale Infrastruktur für die persönliche Vermögensberatung der Zukunft. Die Software-as-a-Service (SaaS) ist eine der führenden Lösungen im Vermögensmanagement und ermöglicht Vermögensverwaltern und -beratern eine Symbiose aus digitaler und persönlicher Vermögensberatung. Hinter wealthpilot steht ein Team mit über 20 Jahren Erfahrung im Wealth Management und 80 Jahren Erfahrung im Bereich Datensicherheit und SaaS. Mehr Informationen unter: https://www.wealthpilot.de Über Bayern Kapital: Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 325 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 273 Millionen Euro Beteiligungskapital in rund 260 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 5000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de Pressekontakt Bayern Kapital: IWK GmbH Communication. Partner Dr. Reinhard Saller +49. 89. 2000 30-30 bayernkapital@iwk-cp.com 19.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 706155 19.07.2018

