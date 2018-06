marktEINBLICKE um 12: DAX tief im Minus, Evotec kann sich behaupten

Am Montagmittag geht es für den DAX um mehr als 1 Prozent in die Tiefe. Dafür lassen sich gleich mehrere Gründe anführen. Handelsstreit oder ein weiter rückläufiger ifo Index. Die Bären haben die freie Wahl.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,1% 12.439

MDAX -1,4% 26.021

TecDAX -1,1% 2.768

SDAX -1,4% 12.135

Euro Stoxx 50 -1,1% 3.402

Die Topwerte im DAX sind Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802). Angesichts des schwachen Gesamtmarktumfelds ist es nicht überraschend, dass sich so genannte defensive Werte aus den Bereichen Konsumgüter oder Gesundheit am besten behaupten können. Gut behaupten kann sich in der zweiten Reihe auch Evotec (WKN: 566480 / ISIN: DE0005664809), nachdem das Biotechnologieunternehmen mit einem neuen Forschungserfolg aufwarten konnte. Noch besser läuft es heute für Delticom (WKN: 514680 / ISIN: DE0005146807). Der Online-Reifenhändler könnte den Befreiungsschlag in den USA gelandet haben.

