Das japanische Analysehaus Nomura hat Intel nach dem Ausscheiden des Konzernchefs Brian Krzanich von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 55 US-Dollar gesenkt. Der Chipkonzern sei nun wie ein Schiff ohne Segel, schrieb Analyst Romit Shah in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Abgang des Managers enttäusche in mehreren Belangen. So komme zur allgemeinem Unsicherheit über die langfristigen Geschäftsperspektiven nun noch ein Machtvakuum hinzu. Das Unternehmen sollte nun einen externe Manager wie Hock Tan oder Sanjay Jhaan an die Spitze holen, die beide gezeigt hätte, dass sie Werte für Aktionäre steigern können. Intel habe aber noch nie einen CEO von außen geholt./mis/ag Datum der Analyse: 25.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-06-25/12:41

ISIN: US4581401001