MÜNCHEN (Dow Jones)--Neben der Mediengruppe RTL will nun auch die Münchner Prosiebensat1 den Streaming-Anbietern wie Netflix oder Amazon Konkurrenz machen. Der MDAX-Konzern teilte am Montag mit, mit Discovery den gemeinsamen Aufbau einer "führenden" lokalen Streaming-Plattform für Deutschland zu planen. Die Plattform soll 7TV, maxdome und Eurosport Player sowie eine Vielzahl weiterer Inhalte anbieten und in der ersten Jahreshälfte 2019 an den Start gehen. Als Ziel setzt sich der Konzern zehn Millionen Nutzer in den ersten zwei Jahren. Der Konzern lädt die Fernsehsender RTL, ARD und ZDF ein, sich der Plattform anzuschließen.

Die Plattform will das Unternehmen auf die "Wünsche der Zuschauer" zuschneiden. Neben einem werbefinanzierten Angebot soll es auch ein werbefreies Paket zu "attraktiven Preisen" sowie Premiumpakete mit Zugang zu Sportübertragungen und Filmen geben. Max Conze, Chef bei ProsiebenSat.1, erklärte mit Blick auf die Wettbewerber, "ich lade hiermit RTL, ARD und ZDF ein, mit uns gemeinsam einen deutschen Champion zu schaffen. Dies ist nur der Beginn unseres Weges. Jetzt gilt es, die Ärmel hochzukrempeln."

Ob RTL sich dem anschließen wird, ist ungewiss. Denn RTL will dem Vormarsch globaler Plattformen wie Netflix und Amazon Prime Video mit einem eigenen Video-on-demand Angebot entgegentreten. "Das lineare Fernsehen ist unser Rückgrat, aber wir werden in den nächsten Jahren stark in unsere Viedo-on-demand-Angebote investieren", sagte der Chef der RTL-Group, Bert Habets, im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Montag. Habets strebt an, mit diesem Angebot zum Massenanbieter zu werden. "Deswegen ist es wichtig, unsere Investitionen deutlich zu erhöhen und auch mehr Risiko zu wagen", sagte er. Der Preis solle so sein, "dass er für einen Massenmarkt attraktiv ist".

June 25, 2018

