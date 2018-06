DE000DGY9C46 - dieser Discount-Call in unserem Favoritendepot war am 15.6 fällig. Er wird ausgebucht zur Maximalsumme von 5 Euro und wir kassieren mehr als 50 Prozent Gewinn. Unsere Short-Positionen auf Adidas und Infineon laufen zum guten Zeitpunkt ein, so wie wir schon bei 30 short Lufthansa empfohlen hatten gegen den Trend. Die Aktie zerhaut es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...