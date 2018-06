Kommende Woche stehen auf dem Forum "Smart Energy and Mobility Solutions" aktuelle Erkenntnisse und Konzepte für ein intelligentes Energiemanagement im Mittelpunkt. Dieses findet am Mittwoch, den 04. Juli 2018, von 9 bis 17 Uhr am Fraunhofer-Institutionszentrum in Stuttgart statt. Vorträge aus der Praxis sollen den Teilnehmenden einen Überblick über die Herausforderungen und Lösungen aus Sicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...